Конор – единственный боец UFC, не проверявшийся на допинг в 2022 году (TSN)

Теги допинг UFC Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, восстанавливающийся после перелома ноги, стал единственным бойцом в ростере организации, которого не проверяли на допинг.

К такому выводу пришел журналист TSN Аарон Бронстетер. Он изучил базу данных USADA и установил, что Конор не подвергался проверкам, а единственным легальным способом избежать их является увольнение из UFC.

«После сопоставления активного состава ростера UFC с базой данных USADA по проверке спортсменов, я обнаружил, что Конор Макгрегор является единственным активным бойцом UFC (за исключение тех, кто подписал контракт после первого августа), который не проходил проверку на допинг.

Команда Макгрегора и UFC отказались от комментариев по данному поводу, а Антидопинговое агентство США предоставило TSN заявление, в котором говорится, что они не обсуждают данные вопросы публично.

Согласно антидопинговой политике UFC, единственный способ для Макгрегора освободиться от тестирования – расторгнуть контракт с UFC, или письменно уведомить UFC о завершении карьеры», – сказал Бронстетер.

Конора обвиняют в допинге. Боец похвастался мускулами в соцсетях, а теперь – оправдывается  

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