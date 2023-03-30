Бернс: «Единственное, что Конор может сделать в полусреднем весе – это сделать соперника богатым»

Боец UFC Гилберт Бернс прокомментировал желание подняться в полусредний вес.

«Единственное, что он может сделать в полусреднем весе – это сделать своего соперника богатым. Надеюсь, этим соперником буду я. Кем бы ты ни был, этот бой принесет тебе много денег. Но он не будет конкурентным.

Когда Конор сосредоточен на тренировках, не пьет алкоголь и не делает сумасшедшие вещи – он очень опасен. Правда, только в легком весе. В полусреднем дивизионе все по-другому. Мы здесь весим по 90 кг. И он считает, что может спрыгнуть со своей яхты и побить меня? Нет, такого не будет», – сказал Бернс.

Конор хочет титульный бой в полусреднем весе

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