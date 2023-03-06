Чендлер требует от UFC заставить Конора войти в пул USADA: «Если мы планируемся на сентябрь, он должен сдать тест»
Топовый легковес UFC Майкл Чендлер прокомментировал ситуацию вокруг боя против Конора Макгрегора.
Бой еще официально не анонсирован, но планируется на осень 2023 года, когда закончится 31-й сезон The Ultimate Fighter.
«Я просто попросил свое руководство начать оказывать давление и выяснить [когда Макгрегор вернется в пул].
Сейчас начало марта. Если мы хотим провести бой в сентябре, он должен пройти тестирование на допинг. Это просто факт.
Посмотрим. Мне было бы все равно. Мне все равно, сколько он весит, что он делает. Как долго он находится в пуле USADA, для меня не имеет значения.
Это другой человек с двумя руками и двумя ногами, и я занимаюсь этим уже более десяти лет, так что я рад выйти и сразиться с ним.
Но, в конечном счете, правила есть правила, и мы должны выяснить, как обойти бюрократическую волокиту и все такое, и отправить его в пул, и пройти тестирование, и все такое прочее», – сказал Чендлер.
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