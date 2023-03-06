Чендлер требует от UFC заставить Конора войти в пул USADA: «Если мы планируемся на сентябрь, он должен сдать тест»

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер прокомментировал ситуацию вокруг боя против .

Бой еще официально не анонсирован, но планируется на осень 2023 года, когда закончится 31-й сезон The Ultimate Fighter.

«Я просто попросил свое руководство начать оказывать давление и выяснить [когда Макгрегор вернется в пул].

Сейчас начало марта. Если мы хотим провести бой в сентябре, он должен пройти тестирование на допинг. Это просто факт.

Посмотрим. Мне было бы все равно. Мне все равно, сколько он весит, что он делает. Как долго он находится в пуле USADA, для меня не имеет значения.

Это другой человек с двумя руками и двумя ногами, и я занимаюсь этим уже более десяти лет, так что я рад выйти и сразиться с ним.

Но, в конечном счете, правила есть правила, и мы должны выяснить, как обойти бюрократическую волокиту и все такое, и отправить его в пул, и пройти тестирование, и все такое прочее», – сказал Чендлер.

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