Биспинг – о бое Конора и Чендлера: «Отдаю предпочтение Майклу»

Бывший чемпион и аналитик поделился ожиданиями от боя между и .

«Думаю, что победит Чендлер. Конор давно не дрался. Его выступления уже не такие яркие, а в прошлом поединке он сломал ногу.

Конор наслаждается плодами своего труда, и у него есть на это право. Он достиг невероятных успехов.

Чендлер – настоящий спортсмен. Он тренируется каждый чертов день, поэтому я отдаю предпочтение ему. Но нельзя сбрасывать Конора со счетов. Он умеет бить, а Майкл много пропускает», – сказал Биспинг.

О’Мэлли – о бое Макгрегора и Чендлера: «Конор чертовски умен – он выбирает только тех, кого может побить»

Конор порвал штаны, бросал арбузы с вертолета и спровоцировал драку – так он впервые участвовал в TUF