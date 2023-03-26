Биспинг – о бое Конора и Чендлера: «Отдаю предпочтение Майклу»

Теги UFC MMA Майкл Биспинг Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC и аналитик Майкл Биспинг поделился ожиданиями от боя между Майклом Чендлером и Конором Макгрегором.

«Думаю, что победит Чендлер. Конор давно не дрался. Его выступления уже не такие яркие, а в прошлом поединке он сломал ногу.

Конор наслаждается плодами своего труда, и у него есть на это право. Он достиг невероятных успехов. 

Чендлер – настоящий спортсмен. Он тренируется каждый чертов день, поэтому я отдаю предпочтение ему. Но нельзя сбрасывать Конора со счетов. Он умеет бить, а Майкл много пропускает», – сказал Биспинг.

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5 комментариев

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Джавез Тилл
Если Чендлер пойдет тем напором которым он шел на Гэтжи, Оливейру и Порье то Конору конец через 40 секунд)))
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Kanan Jarrus
удачи люстре дежурно унизить чикена в этом фрик бою 😅
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Abu Ibrahim
Ответ Игорь Южный
Сомневаюсь, что он знает толк в бизнесе. Давай так: для бизнеса UFC лучше будет, если Конор выиграет, а Конор знает толк в бизнесе.😉
Конор знающий толк в бизнесе проигрывает всем подряд 😉 даже старику в баре
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Игорь Южный
Ответ Abu Ibrahim
Для бизнеса UFC лучше будет если Чендлер проиграет , а Чендлер знает толк в бизнесе 😉
Сомневаюсь, что он знает толк в бизнесе. Давай так: для бизнеса UFC лучше будет, если Конор выиграет, а Конор знает толк в бизнесе.😉
+3
0
+3
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Abu Ibrahim
Для бизнеса UFC лучше будет если Чендлер проиграет , а Чендлер знает толк в бизнесе 😉
+2
-2
0
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