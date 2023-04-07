Алекс Перейра – о Чимаеве: «Он убежал от меня. Даже говорить о нем не хочу»

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра заявил, что не заинтересован в поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Сейчас я сфокусирован на Исраэле Адесанье. Пауло Коста, Роберт Уиттакер – я уважаю их. Они не оскорбляли меня, не пытались себя продвинуть. Чимаев слишком много болтает.

Он бросил мне вызов после моего последнего боя. Он знал, что я травмирован и мне нужно время, чтобы сделать вес. Я предложил ему подраться в полутяжелом весе, но он убежал. Даже говорить о нем не хочу», – сказал Перейра.

На турнире UFC 287 Перейра проведет поединок с Исраэлем Адесаньей.

Хамзат Чимаев – Перейре: «Не бойся, мальчик. Это будет быстро»

Хамзат Чимаев сообщил, что подерется в октябре: «Всех убью»