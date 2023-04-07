Алекс Перейра – о Чимаеве: «Он убежал от меня. Даже говорить о нем не хочу»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Хамзат Чимаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра заявил, что не заинтересован в поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Сейчас я сфокусирован на Исраэле Адесанье. Пауло Коста, Роберт Уиттакер – я уважаю их. Они не оскорбляли меня, не пытались себя продвинуть. Чимаев слишком много болтает.

Он бросил мне вызов после моего последнего боя. Он знал, что я травмирован и мне нужно время, чтобы сделать вес. Я предложил ему подраться в полутяжелом весе, но он убежал. Даже говорить о нем не хочу», – сказал Перейра.

На турнире UFC 287 Перейра проведет поединок с Исраэлем Адесаньей.

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2 комментария

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Volcano
Ответ dadahandadahan3@gmail.com
а зачем ему полутяжелый вес))) сражайся своем весе
За тем же, зачем он провалил вес в последнем бою на пару -тройку кг и стоял лыбился на весах, да факи показывал. Каким бы не был здоровым Перейра, но вес он делает нормально, т. к профессионал и не треплется в пустую. Хочешь драться, погнали. Тем более сам же орал, любого размажу, а тут резко вес не устроил)
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dadahandadahan3@gmail.com
а зачем ему полутяжелый вес))) сражайся своем весе
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