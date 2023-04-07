Хамзат Чимаев – Перейре: «Не бойся, мальчик. Это будет быстро»
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к чемпиону UFC в среднем весе Алексу Перейре.
«Не бойся, мальчик. Обещаю, это будет очень быстро. Скоро увидимся», – написал Чимаев в социальных сетях.
В последний раз Хамзат дрался в сентябре-2022, когда победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде. Перейра подерется с Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 287 в Майами, штат Флорида.
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Не знаю, что бы там вышло из очного противостояния Чимаев/Алекс П., но это Хамзат на данный момент "мальчик" по сравнению с Алексом П.