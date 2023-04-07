Хамзат Чимаев – Перейре: «Не бойся, мальчик. Это будет быстро»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Хамзат Чимаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к чемпиону UFC в среднем весе Алексу Перейре.

«Не бойся, мальчик. Обещаю, это будет очень быстро. Скоро увидимся», – написал Чимаев в социальных сетях.

В последний раз Хамзат дрался в сентябре-2022, когда победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде. Перейра подерется с Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 287 в Майами, штат Флорида.

Уиттакер – о Чимаеве: «Мне не предлагали бой с ним»

Масвидаль ответил Чимаеву: «Гангстеры делают вес и дерутся, а Хамзат просто несет чушь в соцсетях»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Терзи
Это спортсмен без особых успехов ни в любительском ММА, ни в профессиональном, ни в борьбе (кроме чемпионата Швеции, если ничего не путаю), обращается к чемпиону по кикбоксингу в 2-х весовых категориях и чемпиону среднего веса UFC.
Не знаю, что бы там вышло из очного противостояния Чимаев/Алекс П., но это Хамзат на данный момент "мальчик" по сравнению с Алексом П.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
el_gato
Хамзат Чимаев – Перейре: «Не бойся, мальчик. Это будет быстро. Увидимся в октябре 2029-го»
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Комнатный Герой💪
Чимаев скорострел походу, и даже не стесняется этого))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Ринкевич
ляжет в первом раунде, что-ли?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий