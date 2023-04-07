Хамзат Чимаев – Перейре: «Не бойся, мальчик. Это будет быстро»

Шведский боец чеченского происхождения обратился к чемпиону UFC в среднем весе .

«Не бойся, мальчик. Обещаю, это будет очень быстро. Скоро увидимся», – написал Чимаев в социальных сетях.

В последний раз Хамзат дрался в сентябре-2022, когда победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде. Перейра подерется с Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 287 в Майами, штат Флорида.

Уиттакер – о Чимаеве: «Мне не предлагали бой с ним»

Масвидаль ответил Чимаеву: «Гангстеры делают вес и дерутся, а Хамзат просто несет чушь в соцсетях»