Чимаев – о бое против Перейры: «Самый легкий в карьере. Первый раунд. Первая минута»

Средневес UFC Хамзат Чимаев высказался о потенциальном бое против чемпиона дивизиона .

«Самый легкий бой для меня в UFC – да, за всю карьеру, брат. Первый раунд. Первая минута. Легко. Ни удара, ничего», – сказал Чимаев.

Ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что Чимаев поднимется в средний вес и проведет бой против соперника из топ-3 дивизиона.

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