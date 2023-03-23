Чимаев – о бое против Перейры: «Самый легкий в карьере. Первый раунд. Первая минута»

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Средневес UFC Хамзат Чимаев высказался о потенциальном бое против чемпиона дивизиона Алекса Перейры.

«Самый легкий бой для меня в UFC – да, за всю карьеру, брат. Первый раунд. Первая минута. Легко. Ни удара, ничего», – сказал Чимаев.

Ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что Чимаев поднимется в средний вес и проведет бой против соперника из топ-3 дивизиона.

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3 комментария

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zzzeeerrrooo
Ответ Вася Енотов
Это он о том, как быстро отлетит в глубокий нокаут от Алекса?
примерно тоже самое будет что в бою Джонс-Ган
0
-2
-2
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Вася Енотов
Это он о том, как быстро отлетит в глубокий нокаут от Алекса?
+1
-1
0
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AlDsh
Роберт
0
0
0
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