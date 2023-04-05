Уиттакер – о Чимаеве: «Мне не предлагали бой с ним»

Бывший чемпион в среднем весе заявил, что руководство промоушена не предлагало ему поединок с .

«Чимаев сказал, что мне предложили подраться с ним, но я отказался. Это не так. Правда в том, что мне никогда не предлагали такой бой.

Я общался с UFC, и мне сказали ждать, чем закончится поединок [Исраэля] Адесаньи и [Алекса] Перейры. Поэтому я еще не получал никаких контрактов. Просто проясняю ситуацию», – сказал Уиттакер.

Чимаев – о следующем бое: «Думаю, что подерусь с Уиттакером»