Хамзат Чимаев сообщил, что подерется в октябре: «Всех убью»

Боец среднего веса UFC Хамзат Чимаев заявил, что его следующий поединок состоится в Абу-Даби.

«Увидимся в Абу-Даби. Мне плевать, с кем я буду драться. Я всех убью», – написал Чимаев в социальных сетях.

21 октября «Этихад Арена» в Абу-Даби примет турнир UFC 294. Чимаев в последний раз дрался в сентябре-2022, когда победил Кевина Холланда удушающим приемом.

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