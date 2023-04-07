Хамзат Чимаев сообщил, что подерется в октябре: «Всех убью»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Хамзат Чимаев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Боец среднего веса UFC Хамзат Чимаев заявил, что его следующий поединок состоится в Абу-Даби.

«Увидимся в Абу-Даби. Мне плевать, с кем я буду драться. Я всех убью», – написал Чимаев в социальных сетях.

21 октября «Этихад Арена» в Абу-Даби примет турнир UFC 294. Чимаев в последний раз дрался в сентябре-2022, когда победил Кевина Холланда удушающим приемом.

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8 комментариев

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keyb0ard_warrior
Значить до октября будет получать подзатыльников от кадыркиных личинусов :))) Там вроде ихняя нянька недавно отъехала, cumshot мог бы занять вакантное место.
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Adilet Abdyramanov
Жаль что так и не встретится с Хабибом, смотреть как Хамзат орла сворачивает в бараний рог...
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Денис Т.
Рамадан. Всех убью (с)
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Вячеслав Тотров
А по факту опять на трибунах с кем-нибудь закусится и их разнимут(помирят) и все
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mario-romario
Ответ VictorVallecano
А зачем он всех убивать собрался?
Больной
+4
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VictorVallecano
А зачем он всех убивать собрался?
+2
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sergoelkukuy
А в каком году Хамзат не сказал?
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Auliminium
целый год простоя…

вначале когда Хамзат всех рвал его трешток был хорош, но сейчас это выглядит смешно.
+11
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