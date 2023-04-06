Александр Волкановски подерется с Яиром Родригесом на UFC 290 (сообщает MMA Junkie)

Теги UFC Яир Родригес Александр Волкановски UFC 290 Бокс/MMA/UFC

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски проведет бой с мексиканцем Яиром Родригесом на UFC 290.

Об этом сообщает портал MMAJunkie со ссылкой на несколько источников. Мероприятие состоится 8 июля на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе.

Напомним, что оба бойца дрались 11 февраля на UFC 284 в австралийском Перте. Волкановски проиграл единогласным решением судей Исламу Махачеву, а Родригес досрочно победил Джоша Эмметта.

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1 комментарий

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leppyanen
Волканрвски выглядит непробиваемым бронетранспортером, Яир сможет только по очкам выиграть, если перестреляет Алекса.
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