Александр Волкановски подерется с Яиром Родригесом на UFC 290 (сообщает MMA Junkie)
Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски проведет бой с мексиканцем Яиром Родригесом на UFC 290.
Об этом сообщает портал MMAJunkie со ссылкой на несколько источников. Мероприятие состоится 8 июля на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе.
Напомним, что оба бойца дрались 11 февраля на UFC 284 в австралийском Перте. Волкановски проиграл единогласным решением судей Исламу Махачеву, а Родригес досрочно победил Джоша Эмметта.
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