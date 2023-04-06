Волкановски и Уиттакер закосплеили звезд WWE Стива Остина и Халка Хогана

Теги UFC WWE Халк Хоган Роберт Уиттакер Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бойцы UFC Александр Волкановски и Роберт Уиттакер пришли на FOX Sports Australia в образах звезд WWE Стива Остина и Халка Хогана.

«Брат, я хочу, чтобы ты выслушал меня очень внимательно. Брат, когда я говорю, ты смотришь мне в глаза. Я уже в WWE», – сказал Уиттакер, нарядившийся Хоганом.

«Так и есть! Потому что это сказали «Ледяная глыба» и Халк», – добавил Волкановский.

Компания Endeavor Group, которая владеет UFC, приобрела рестлинг-промоушен WWE. Они войдут в состав новой корпорации с общей капитализацией в 21,4 миллиарда долларов.

UFC объединяется с рестлингом – купили промоушен WWE. Что об этом важно знать?

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1 комментарий

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Джесси Пинкман
Уитакеру стоило бородку сбрить чтоб легендарные усы были)
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