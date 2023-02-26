Уайт – о реванше Волкановски и Махачева: «Яир Родригес – следующий соперник Алекса»
Президент UFC Дана Уайт заявил, что открыт к организации реванша между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
Но Уайт подчеркнул, что Волкановски сначала придется защитить титул в полулегком весе.
«Что может быть лучше, чем когда весь мир смотрит и обсуждает такой крупный бой? Но теперь Яир Родригес стал временным чемпионом в полулегком дивизионе, и он будет следующим соперником Волкановски.
Посмотрим, с кем подерется Ислам Махачев. После того, как они проведут по одному бою в своих дивизионах, мы организуем реванш», – сказал Уайт.
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