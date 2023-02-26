Уайт – о реванше Волкановски и Махачева: «Яир Родригес – следующий соперник Алекса»

Президент UFC Дана Уайт заявил, что открыт к организации реванша между и .

Но Уайт подчеркнул, что Волкановски сначала придется защитить титул в полулегком весе.

«Что может быть лучше, чем когда весь мир смотрит и обсуждает такой крупный бой? Но теперь стал временным чемпионом в полулегком дивизионе, и он будет следующим соперником Волкановски.

Посмотрим, с кем подерется Ислам Махачев. После того, как они проведут по одному бою в своих дивизионах, мы организуем реванш», – сказал Уайт.

Алекс Волкановски: «Готов ли Махачев сразу дать реванш? Могу подраться с Родригесом»