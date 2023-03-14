Волкановски – фаворит боя с Родригесом по мнению букмекеров
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски открылся фаворитом поединка с временным чемпионом Яиром Родригесом.
Коэффициент на победу Волкановски составляет 1.2. Успех Родригеса оценивается в 4.1.
Бой Волкановски и Родригеса может состояться 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе.
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