Волкановски – фаворит боя с Родригесом по мнению букмекеров

Теги полулегкий вес UFC MMA Яир Родригес Александр Волкановски UFC 290 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски открылся фаворитом поединка с временным чемпионом Яиром Родригесом.

Коэффициент на победу Волкановски составляет 1.2. Успех Родригеса оценивается в 4.1.

Бой Волкановски и Родригеса может состояться 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе.

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5 комментариев

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mario-romario
Ответ Спартак Уокер
Ян вынесет Родригеса
Ага так же как вынес стерлинга с двадмшвмли 😆
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realsila
Бой не продлится 5 раундов точно. Яир точно не нокаутирует Волка( проверено легковесом) , удары ногами у яира очень хороши, пропускать тоже будет яир много. У Яира есть шанс засамбитить , нет так тко от Волка
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Kurt
Родригеса недооценивают, бой он точно дать сможет. По мелочи можно и поставить.
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Qwasklop
Мне кажется, даже Яир сам на себя не поставил бы
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Спартак Уокер
Ян вынесет Родригеса
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