Волкановски – фаворит боя с Родригесом по мнению букмекеров

Чемпион UFC в полулегком весе открылся фаворитом поединка с временным чемпионом .

Коэффициент на победу Волкановски составляет 1.2. Успех Родригеса оценивается в 4.1.

Бой Волкановски и Родригеса может состояться 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе.

Кай Кара-Франс 3 июня подерется с Амиром Албази на UFC Fight Night 226 (MMA Fighting)

Петр Ян хочет провести следующий бой в октябре в Абу-Даби (Metaratings)