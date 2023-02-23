Кормье – о возможном реванше между Махачевым и Волкановски: «Исламу есть чем заняться в своей весовой категории»

Теги UFC Даниэль Кормье Яир Родригес Ислам Махачев Чарльз Оливейра Александр Волкановски Бенеил Дариуш Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что Исламу Махачеву не стоит соглашаться на незамедлительный реванш с Алексом Волкановски.

«Исламу, как и Алексу Волкановски, есть чем заняться в своей весовой категории.

Волкановски должен встретиться с Яиром Родригесом и дать ему возможность стать чемпионом мира. Не уверен, честно ли будет лишать подобной возможности Бенеила Дариуша в случае, если он победит Чарльза Оливейру.

У супербоев есть один минус. Если бой оказывается близким, то люди сразу же требуют реванша. Но на самом деле чемпионы обязаны отстаивать титулы в своих дивизионах», – сказал Кормье.

На UFC 284 Махачев единогласным решением судей победил Волкановски и защитил пояс в легком весе.

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2 комментария

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z3yjyzh29x
Не припомню, чтобы сам кормье и миочич давали шанс другим затормозив на 3 года дивизион
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RAMIK
Сначала Дариуш/Оливейра, потом уже реванш. И вообще считаю что для реванша Алексу надо побить бойца из легкого веса.
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