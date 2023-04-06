Между Хорхе Масвидалем и Кевином Холландом произошла стычка в отеле

Бойцы UFC Хорхе Масвидаль и Кевин Холланд устроили перепалку в одном из отелей Майами. Через несколько дней им предстоит участие в турнире UFC 287.

Спортсмены обменялись оскорблениями, но до физического контакта не дошло благодаря своевременным действия охраны.

В воскресенье Кевин Холланд проведет бой против аргентинца Сантьяго Понсиниббио, а Хорхе Масвидаль сразится с бразильцем Гилберто Бернсом.

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