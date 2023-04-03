Масвидаль – о бое с Бернсом: «Если я проиграю, то завершу карьеру»
Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль поделился ожиданиями от поединка с Гилбертом Бернсом, который состоится 9 апреля на UFC 287.
«Этот бой может стать для меня последним. Если я проиграю, то скорее всего завершу карьеру.
Но победа над Гилбертом будет означать то, что я двигаюсь в правильном направлении. Я поставил все на кон и готов бросить кости», – заявил Масвидаль.
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Класс разный
Удивительные конечно рейтинги и поединки
Битый перебитый и все в топах ходит
Его и Колби в одну калитку выиграл и Бернс также выиграет