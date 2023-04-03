Масвидаль – о бое с Бернсом: «Если я проиграю, то завершу карьеру»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль поделился ожиданиями от поединка с Гилбертом Бернсом, который состоится 9 апреля на UFC 287.

«Этот бой может стать для меня последним. Если я проиграю, то скорее всего завершу карьеру.

Но победа над Гилбертом будет означать то, что я двигаюсь в правильном направлении. Я поставил все на кон и готов бросить кости», – заявил Масвидаль.

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4 комментария

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Aram Ambarsumyan
Я думаю что Хорхе максимум 1 раунд выиграет, а так конечно Гилберт выиграет
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Мама Живанилда
Учитывая, что на Масвидаля дают кэф 5, можно немного зарядить. Я считаю, что это неадекватный коэффициент. Бернс нестабильный боец.
+1
-1
0
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d55gmwnjyr
Ответ melmi
А ты проиграешь Класс разный Удивительные конечно рейтинги и поединки Битый перебитый и все в топах ходит Его и Колби в одну калитку выиграл и Бернс также выиграет
Бёрнс с джеба падает и масвидаль встаёт после переводов быстро.60на 40 в пользу бёрнса
+2
-4
-2
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melmi
А ты проиграешь
Класс разный
Удивительные конечно рейтинги и поединки
Битый перебитый и все в топах ходит
Его и Колби в одну калитку выиграл и Бернс также выиграет
+7
0
+7
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