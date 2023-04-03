Даниэль Кормье: «Если Масвидаль победит Бернса, то может получить титульник»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье поделился ожиданиями от предстоящего поединка между и .

«Это прекрасная возможность для Масвидаля. По его поведению можно понять, что он относится к этому бою серьезно. Несмотря на спад в карьере, он сделал многое, чтобы оставаться в центре внимания.

Если он победит [Бернса], возьмет микрофон и скажет, что хочет драться с Леоном Эдвардсом – мир сойдет с ума. Дана Уайт посмотрит на это и подумает: «А у этих парней получится интересная история».

Если Масвидаль уверенно победит, то может получить титульный бой», – заявил Корьме.

Поединок между Масвидалем и Бернсом пройдет в ночь на 9 апреля на UFC 287.

Масвидаль – о титульнике для Ковингтона: «Чемпион по вызову полиции, эта сука-членососка, этот ссыкливый засранец»