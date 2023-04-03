Даниэль Кормье: «Если Масвидаль победит Бернса, то может получить титульник»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Даниэль Кормье Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Хорхе Масвидалем и Гилбертом Бернсом.

«Это прекрасная возможность для Масвидаля. По его поведению можно понять, что он относится к этому бою серьезно. Несмотря на спад в карьере, он сделал многое, чтобы оставаться в центре внимания.

Если он победит [Бернса], возьмет микрофон и скажет, что хочет драться с Леоном Эдвардсом – мир сойдет с ума. Дана Уайт посмотрит на это и подумает: «А у этих парней получится интересная история».

Если Масвидаль уверенно победит, то может получить титульный бой», – заявил Корьме.

Поединок между Масвидалем и Бернсом пройдет в ночь на 9 апреля на UFC 287.

Масвидаль – о титульнике для Ковингтона: «Чемпион по вызову полиции, эта сука-членососка, этот ссыкливый засранец»

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4 комментария

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Максон121
Какой титульник?Его уровень это за пояс уличных бомжей с Диазом драться
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Мага осторожный
масвидаль отлетит от Бернса
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Куинн Хьюз
Абсурд. Снова титульник джорнимену. За что? Да, есть история с Эдвардсом, можно разогнать, но хоть какая-то спортивная составляющая должна же оставаться.
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Los Galácticos
Просто станет в очередь за Колби который его вынес, а так с трудом верится что он победит Бернса.
+6
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