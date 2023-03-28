Масвидаль – о титульнике для Ковингтона: «Чемпион по вызову полиции, эта сука-членососка, этот ссыкливый засранец»
Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль не верит, что Колби Ковингтон станет следующим претендентом на титульный бой.
Масвидаль уверен, что победит Гилберта Бернса, после чего подерется за пояс с Леоном Эдвардсом.
«Я люблю Дану, но он много чего говорит. Но истина одна – кто наделает больше шума во время боя, кто продаст больше PPV и кого захотят фанаты, тот и получит титульник.
К тому же, насколько я помню, чемпионы всегда сами решали, что им делать. Колби – чемпион только по вызову копов, эта сука-членососка, этот ссыкливый засранец.
Я просто продолжу делать то, что делаю. Я выйду и разобью лицо Гилберту, а потом Леон назовет мое имя, и тогда я подерусь с ним за пояс. Колби может просто взять тайм-аут, пока я не вызову его на бой», – сказал Масвидаль.
Масвидаль – фанатам Че Гевары: «Если вы так верите в коммунизм, то езжайте жить туда, собаки»
Масвидаль – о бое с Бернсом: «Использую локти и колени, чтобы сделать из его лица картину Ван Гога»
"продавай ппв, мальчик, продавай ппв, мальчик, завтра я тебя уничтожу за своего тренера" - 5 раундов ничего не мог сделать, кроме одного шального удара, деклассировал его Колби. После боя "ой, сегодня борьба не получилась".
и теперь он начинает чушь нести, кто-то ему вообще верит еще? кому он интересен вообще?
он же пустослов и балаболка.
1.Быть гэнста до боя
2.Быть половой тряпкой 5 раундов в бою.
3. Придумать ложные оскорбления, за которые надо спросить и по-крысинному напасть в кафе.
4. Быть гэнста после.
Готово, вы на коне.
Что за двойные стандарты