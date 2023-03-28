Масвидаль – о титульнике для Ковингтона: «Чемпион по вызову полиции, эта сука-членососка, этот ссыкливый засранец»

Теги UFC Дана Уайт полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль натив Гилберт Бернс контент Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль не верит, что Колби Ковингтон станет следующим претендентом на титульный бой.

Масвидаль уверен, что победит Гилберта Бернса, после чего подерется за пояс с Леоном Эдвардсом.

«Я люблю Дану, но он много чего говорит. Но истина одна – кто наделает больше шума во время боя, кто продаст больше PPV и кого захотят фанаты, тот и получит титульник.

К тому же, насколько я помню, чемпионы всегда сами решали, что им делать. Колби – чемпион только по вызову копов, эта сука-членососка, этот ссыкливый засранец.

Я просто продолжу делать то, что делаю. Я выйду и разобью лицо Гилберту, а потом Леон назовет мое имя, и тогда я подерусь с ним за пояс. Колби может просто взять тайм-аут, пока я не вызову его на бой», – сказал Масвидаль.

Масвидаль – фанатам Че Гевары: «Если вы так верите в коммунизм, то езжайте жить туда, собаки»

Масвидаль – о бое с Бернсом: «Использую локти и колени, чтобы сделать из его лица картину Ван Гога»

 

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9 комментариев

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DonaldBrashear 2.0
"в прошлый раз, у меня была неделя на подготовку, в этот раз я его крещу и похороню" - улетел в глухой нокаут от Усмана.

"продавай ппв, мальчик, продавай ппв, мальчик, завтра я тебя уничтожу за своего тренера" - 5 раундов ничего не мог сделать, кроме одного шального удара, деклассировал его Колби. После боя "ой, сегодня борьба не получилась".

и теперь он начинает чушь нести, кто-то ему вообще верит еще? кому он интересен вообще?

он же пустослов и балаболка.
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krolik213
Спортс образовательный
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DrDro
Ответ melmi
За пару слов в тексте если коммент дал -ты в бан улетаешь , зато в новости их печатать можно Что за двойные стандарты
И всё равно это куда приятней читать, чем переводы Даши Смит)
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кракен ночной лиги
Профит от Масвилаля:
1.Быть гэнста до боя
2.Быть половой тряпкой 5 раундов в бою.
3. Придумать ложные оскорбления, за которые надо спросить и по-крысинному напасть в кафе.
4. Быть гэнста после.
Готово, вы на коне.
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SolProsh
Почему он не сидит в тюрьме? Мужик спланировал нападение, а не просто подрался на эмоциях!
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Denis0017
И это говорит чемпион по нападениям исподтишка и вытиранию собой канваса
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Dmitry Shaolin
Зачем в заголовке такие выражения7 Вообще в хлам деградировали?
+3
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melmi
За пару слов в тексте если коммент дал -ты в бан улетаешь , зато в новости их печатать можно
Что за двойные стандарты
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Егор Крид58
и ему ты проиграл в одну калитку))
+3
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