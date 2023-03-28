Масвидаль – о титульнике для Ковингтона: «Чемпион по вызову полиции, эта сука-членососка, этот ссыкливый засранец»

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль не верит, что станет следующим претендентом на титульный бой.

Масвидаль уверен, что победит , после чего подерется за пояс с .

«Я люблю Дану, но он много чего говорит. Но истина одна – кто наделает больше шума во время боя, кто продаст больше PPV и кого захотят фанаты, тот и получит титульник.

К тому же, насколько я помню, чемпионы всегда сами решали, что им делать. Колби – чемпион только по вызову копов, эта сука-членососка, этот ссыкливый засранец.

Я просто продолжу делать то, что делаю. Я выйду и разобью лицо Гилберту, а потом Леон назовет мое имя, и тогда я подерусь с ним за пояс. Колби может просто взять тайм-аут, пока я не вызову его на бой», – сказал Масвидаль.

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