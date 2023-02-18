Холланд потроллил Махачева на фоне скандала с капельницей
Средневес UFC Кевин Холланд опубликовал провокационное фото чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева.
Вместо чемпионского пояса на нем дагестанец держит бутылку для капельницы с надписью «Добавлен допинг».
Ранее команда соперника Махачева Алекса Волкановски обвинила Ислама в том, что он использовал внутривенные инъекции, чтобы быстрее восстановиться перед боем с австралийцем на UFC 284.
Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?
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