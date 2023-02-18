Холланд потроллил Махачева на фоне скандала с капельницей

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Кевин Холланд UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Средневес UFC Кевин Холланд опубликовал провокационное фото чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева.

Вместо чемпионского пояса на нем дагестанец держит бутылку для капельницы с надписью «Добавлен допинг».

Ранее команда соперника Махачева Алекса Волкановски обвинила Ислама в том, что он использовал внутривенные инъекции, чтобы быстрее восстановиться перед боем с австралийцем на UFC 284.

Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?

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5 комментариев

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Горец Юнайтед
Ответ Iuasamotu
Рейтинг UFC, уж точно растёт
Рейтинг в UFC растёт как например Конор устраивал шоу на пресс-конференциях, перед боями, во время боев. Но когда у себя на странице выкладывать тупые картинки про топовых бойцов, с которыми он вряд-ли когда то подерется как минимум позорит самого бойца
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
**@#$НеКолюсь#@**
Я про футболиста подумал.
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Ответ Горец Юнайтед
Вот интересно, неужели некоторые бойцы вот такими постами думают, что они как-то поднимают себе рейтинг
Рейтинг UFC, уж точно растёт
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Горец Юнайтед
Вот интересно, неужели некоторые бойцы вот такими постами думают, что они как-то поднимают себе рейтинг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
холланд примерно такой же униженный как и хукер, две бывшие надежды, которые обещали положить хамзата и ислама соответсвенно 😂😂😂
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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