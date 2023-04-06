«На UFC подадут в суд, если этот парень выйдет на бой». Масвидаль – о Колби Ковингтоне

Хорхе Масвидаль заявил, что не понимает как Колби Ковингтон собирается драться за титул с Леоном Эдвардсом с черепно-мозговой травмой.

«На меня заведены три уголовных дела, потому что этот ублюдок Колби сказал, что я нанес ему черепно-мозговую травму, так что, черт возьми, как он собирается драться за титул? Вот что меня интересует.

На UFC подадут в суд, если этот парень выйдет на бой и с ним что-то произойдет. Потому что, хоть я ни в чем не виноват, он говорит, что я нанес ему черепно-мозговую травму. Я нихрена ему не сделал», – сказал Масвидаль на пресс-конференции перед UFC 287.

В марте прошлого года Хорхе Масвидаль напал на Колби Ковингтона возле ресторана, где тот отдыхал с друзьями, и выбил ему зуб.

Масвидаль: «Если я действительно нанес Колби черепно-мозговую травму, то как он собирается драться за титул?»

Масвидаль – о титульнике для Ковингтона: «Чемпион по вызову полиции, эта сука-членососка, этот ссыкливый засранец»