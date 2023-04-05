Камил Гаджиев: «В этот раз Адесанья не упустит победу»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Камил Гаджиев Исраэль Адесанья Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал прогноз на поединок между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.

«Несмотря на то, что Перейра еще больше вырос как боец, мне кажется, Адесанья победит его. Почему-то такое ощущение.

Наверное, серьезных оснований так думать нет. Но для меня основанием является то, как поединок выглядел в первый раз, когда Адесанья вел бой. Мне кажется, в этот раз он победу не упустит», – сказал Гаджиев.

Перейра и Адесанья подерутся за пояс в среднем весе на турнире UFC 287 в Майами, штат Флорида.

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1 комментарий

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realsila
в этот раз бой будет равный, думаю. Так как Перейра жутко пашет, и Адесанья скорее всего ничего нового не приподнесёт, свой стиль он не поменяет, а Алекс возможно под этот стиль ещё натренировался
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