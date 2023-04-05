Бой Кроуфорда и Спенса состоится 18 июня (The Ring)
Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс завершают сделку на поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полусреднем весе. Об этом сообщает издание The Ring.
Бой пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада. Официальный анонс может состояться 22 апреля.
Кроуфорд в последний раз дрался в декабре-2022, когда нокаутировал Давида Аванесяна в шестом раунде поединка. Спенс в апреле прошлого года победил Йордениса Угаса.
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