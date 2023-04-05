Бой Кроуфорда и Спенса состоится 18 июня (The Ring)

Теги полусредний вес Теренс Кроуфорд бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс завершают сделку на поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полусреднем весе. Об этом сообщает издание The Ring.

Бой пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада. Официальный анонс может состояться 22 апреля.

Кроуфорд в последний раз дрался в декабре-2022, когда нокаутировал Давида Аванесяна в шестом раунде поединка. Спенс в апреле прошлого года победил Йордениса Угаса.

Кроуфорд нокаутировал Аванесяна, защитив титул WBO в полусреднем весе

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4 комментария

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za_vsu_xypmy
уже не интересно
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Мишаня Кашников
Ответ АРХАТ
Кроуфорду этот бой нужен, при всей непобедимости не хватает ему топовых скальпов
ему бы противостояние с суперзвездой, но ему не повезло, такого не нашлось в его карьеру
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АРХАТ
Кроуфорду этот бой нужен, при всей непобедимости не хватает ему топовых скальпов
0
0
0
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askarik1992
Не верю.. Несколько лет не могут договориться
+3
0
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