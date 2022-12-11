Кроуфорд нокаутировал Аванесяна, защитив титул WBO в полусреднем весе

В Омахе (Небраска) завершился боксерский вечер, в главном событии которого прошел поединок за титул WBO в полусреднем весе между и Давидом Аванесяном.

Бой закончился в шестом раунде, когда Кроуфорд провел успешную комбинацию, отправив боксера из России на канвас. Аванесян не смог продолжить, после чего рефери в ринге объявил нокаут.

Давид Аванесян: «Есть стопроцентный шанс, что Кроуфорд станет моим седьмым нокаутом подряд»

Кроуфорд оказался тяжелее Аванесяна перед боем