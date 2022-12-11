Кроуфорд – о победе над Аванесяном: «Мы знали, что он будет меня прессинговать»

Чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд поделился мыслями о поединке против .

Напомним, что американец успешно защитил титул, нокаутировав россиянина в шестом раунде.

«Я начал взвинчивать темп, подсаживаться на ноги и поймал его хуком. На самом деле мы знали, что он покажет.

Мы понимали, что Аванесян будет менять стойки. Мы знали, что он будет контрить. Мы знали, что он будет меня прессинговать.

В стартовых раундах я просто разогревался. Мой тренер сказал мне, что я могу занять позицию, в которой мне будет удобно, и выбрасывать удары», – сказал Кроуфорд.

Кроуфорд нокаутировал Аванесяна, защитив титул WBO в полусреднем весе