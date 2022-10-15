«Я буду наблюдать». Пакьяо готов возобновить карьеру ради боя с победителем поединка Спенс – Кроуфорд

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо готов возобновить карьеру ради боя с обладателем абсолютного чемпионства в полусреднем весе.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время состоится бой чемпиона WBO Теренса Кроуфорда и чемпиона WBA, WBC и IBF Эррола Спенса.

«Почему бы и нет, если это возможно? Сначала мы посмотрим на результат боя. Я буду наблюдать», – сказал Пакьяо.

В августе 2021-го 43-летний филиппинец проиграл единогласным решением судей Йорденису Угасу и объявил о завершении карьеры.

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