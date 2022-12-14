Аванесян обвинил Кроуфорда в махинациях с перчатками: «Эти твари хотели убить меня. Мой менеджер готовит протест»

Российский боксер заявил, что его бывший соперник провел махинации с перчатками перед титульным поединком WBO в полусреднем весе.

На прошлой неделе американец нокаутировал Аванесяна в шестом раунде. Команда россиянина заметила, что перчатки Кроуфорда были разорваны по швам.

«Они должны были остановить бой. До шестого раунда я вел по очкам со счетом 3–2. Видел ли я состояние перчаток во время боя? Я был на адреналине, мне не до перчаток было. Они все обдумали заранее.

Эти твари хотели убить меня. Они у себя, что хотят, то и делают. Вот вам и «великий боксер». Они готовы на все ради победы. Придумали сами новые правила, не дали тренеру прикоснуться к перчаткам перед боем. У них там мафия, все схвачено. Теперь я понимаю, почему со Эроллом Спенсем (у Кроуфорда) нет боя. С ним такое не прокатит.

То, что они сделали, - преступление. После боя меня обследовали, но у них везде все схвачено. Типа, русский - досвидос. Приеду у нас проверюсь, но вроде не тошнит. Думаю, если бы что то серьезное было, то почувствовал бы.

Я не первый день боксирую и боксировал с ребятами, которые бьют сильнее него. Он как кастетом бил, беспредел полный. Я, честно говоря, не ожидал. Мой менеджер готовит протест. Я разочаровался в профессиональном боксе», – сказал Аванесян.

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