Давид Аванесян: «Есть стопроцентный шанс, что Кроуфорд станет моим седьмым нокаутом подряд»
Российский полусредневес Давид Аванесян поделился ожиданиями от боя с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом.
«Я нокаутировал шестерых последних соперников. Есть стопроцентный шанс, что Кроуфорд станет моим седьмым нокаутом подряд.
Мне необходимо показать, кто я. Этот бой возник в правильное время в моей карьере», – сказал Аванесян.
Бой Аванесяна и Кроуфорда состоится 11 декабря в Омахе.
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