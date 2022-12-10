Давид Аванесян: «Есть стопроцентный шанс, что Кроуфорд станет моим седьмым нокаутом подряд»

Теги полусредний вес Давид Аванесян Теренс Кроуфорд бокс Бокс/MMA/UFC

Российский полусредневес Давид Аванесян поделился ожиданиями от боя с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом.

«Я нокаутировал шестерых последних соперников. Есть стопроцентный шанс, что Кроуфорд станет моим седьмым нокаутом подряд.

Мне необходимо показать, кто я. Этот бой возник в правильное время в моей карьере», – сказал Аванесян.

Бой Аванесяна и Кроуфорда состоится 11 декабря в Омахе.

Кроуфорд оказался тяжелее Аванесяна перед боем

 

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