Давид Аванесян: «Есть стопроцентный шанс, что Кроуфорд станет моим седьмым нокаутом подряд»

Российский полусредневес поделился ожиданиями от боя с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом.

«Я нокаутировал шестерых последних соперников. Есть стопроцентный шанс, что Кроуфорд станет моим седьмым нокаутом подряд.

Мне необходимо показать, кто я. Этот бой возник в правильное время в моей карьере», – сказал Аванесян.

Бой Аванесяна и Кроуфорда состоится 11 декабря в Омахе.

Кроуфорд оказался тяжелее Аванесяна перед боем