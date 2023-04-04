Усик – о переговорах с Фьюри: «Он хотел выходить на бой вторым»
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик рассказал о необычных требованиях Тайсона Фьюри в ходе переговоров о поединке за титул абсолютного чемпиона мира.
«Там были основные требования от него – гонорары 70 на 30, отказ от реванша, на ринг он выходит вторым.
Я пошел на все. Я разворачиваю в свою сторону: я выходил с Энтони Джошуа вторым, потому что я уже чемпион мира, и по регламенту это разрешено.
Но если бы я выходил в ринг первым, то я первый номер. Перекручиваю психологически такой момент.
Для меня неважно: ты первым выходишь в ринг или вторым. Главное, кем ты выходишь – победителем или проигравшим», – сказал Усик в интервью ютуб-каналу «Киевский торт».
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Чтобы Фьюри мог на нем висеть, утомлять, а потом добить.
Ну так это сразу было понятно, лицемерный цыган выходит на бой, когда ему выгодно и с кем выгодно.
Уже 3 сорванных боя - реванш с Кличко и Усик, Джошуа.
Уверен, бой случится в ближайший год-два.