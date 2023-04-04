Усик – о переговорах с Фьюри: «Он хотел выходить на бой вторым»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик рассказал о необычных требованиях Тайсона Фьюри в ходе переговоров о поединке за титул абсолютного чемпиона мира.

«Там были основные требования от него – гонорары 70 на 30, отказ от реванша, на ринг он выходит вторым.

Я пошел на все. Я разворачиваю в свою сторону: я выходил с Энтони Джошуа вторым, потому что я уже чемпион мира, и по регламенту это разрешено.

Но если бы я выходил в ринг первым, то я первый номер. Перекручиваю психологически такой момент.

Для меня неважно: ты первым выходишь в ринг или вторым. Главное, кем ты выходишь – победителем или проигравшим», – сказал Усик в интервью ютуб-каналу «Киевский торт».

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3 комментария

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SkyDestroyer
Ответ London.is.blue
Да, когда игровик Усик ещё сильней потеряет в скорости. Чтобы Фьюри мог на нем висеть, утомлять, а потом добить. Ну так это сразу было понятно, лицемерный цыган выходит на бой, когда ему выгодно и с кем выгодно. Уже 3 сорванных боя - реванш с Кличко и Усик, Джошуа.
В принципе все чемпионы так делают :) Тут Фьюри ничем не лучше чем например Кабанелло .
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London.is.blue
Ответ los merengues
Мне кажется, что Фьюри просто понимал, что не успеет подготовиться к Усику, всё-таки, в первую очередь нужно будет поспевать за Александром, значит нужен хороший полноценный лагерь. Уверен, бой случится в ближайший год-два.
Да, когда игровик Усик ещё сильней потеряет в скорости.
Чтобы Фьюри мог на нем висеть, утомлять, а потом добить.

Ну так это сразу было понятно, лицемерный цыган выходит на бой, когда ему выгодно и с кем выгодно.
Уже 3 сорванных боя - реванш с Кличко и Усик, Джошуа.
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los merengues
Мне кажется, что Фьюри просто понимал, что не успеет подготовиться к Усику, всё-таки, в первую очередь нужно будет поспевать за Александром, значит нужен хороший полноценный лагерь.
Уверен, бой случится в ближайший год-два.
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