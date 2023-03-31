Менеджер Усика – о срыве боя с Фьюри: «Из переговоров вышли мы. Сделали это тогда, когда стало ясно, что поединка не будет»

Теги тяжелый вес Александр Красюк Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Красюк, менеджер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, рассказал о причинах срыва боя против Тайсона Фьюри.

«Был вопрос, самый часто задаваемый вопрос, и я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сразу сказать, что мы вышли из переговоров.

Это сделала команда Усика: я и Эгис Климас. Мы приняли это решение, когда получили некоторые доказательства, что бой не состоится.

Это очень важно, потому что некоторые люди продолжают спрашивать в социальных сетях, кто это сделал, что произошло, так что теперь все полностью ясно», – сказал Красюк.

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1 комментарий

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Tsamourlidis_mufc
А стало ясно это тогда, когда вышли из переговоров
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