Менеджер Усика – о срыве боя с Фьюри: «Из переговоров вышли мы. Сделали это тогда, когда стало ясно, что поединка не будет»
Александр Красюк, менеджер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, рассказал о причинах срыва боя против Тайсона Фьюри.
«Был вопрос, самый часто задаваемый вопрос, и я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сразу сказать, что мы вышли из переговоров.
Это сделала команда Усика: я и Эгис Климас. Мы приняли это решение, когда получили некоторые доказательства, что бой не состоится.
Это очень важно, потому что некоторые люди продолжают спрашивать в социальных сетях, кто это сделал, что произошло, так что теперь все полностью ясно», – сказал Красюк.
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