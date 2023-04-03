WBA обязала Усика провести поединок с Дюбуа

Теги WBA тяжелый вес Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести бой с британцем Даниэлем Дюбуа. Об этом сообщается в социальных сетях организации.

Команды бойцов должны подписать контракт на поединок до 2 мая.

Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF. Дюбуа идет на серии из четырех побед.

Промоутер Фьюри объяснил срыв боя против Усика: «Они хотели пункт о реванше, потому что это двойной гонорар»

WBA обязала команды Усика и Фьюри достичь соглашения до 1 апреля

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1 комментарий

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Los Galácticos
Поехать очередной раз в Англию чтобы размотать еще одного брита, любимое дело Усика.
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