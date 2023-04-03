WBA обязала Усика провести поединок с Дюбуа
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести бой с британцем Даниэлем Дюбуа. Об этом сообщается в социальных сетях организации.
Команды бойцов должны подписать контракт на поединок до 2 мая.
Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF. Дюбуа идет на серии из четырех побед.
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