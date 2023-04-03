WBA обязала Усика провести поединок с Дюбуа

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала провести бой с британцем . Об этом сообщается в социальных сетях организации.

Команды бойцов должны подписать контракт на поединок до 2 мая.

Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF. Дюбуа идет на серии из четырех побед.

Промоутер Фьюри объяснил срыв боя против Усика: «Они хотели пункт о реванше, потому что это двойной гонорар»

WBA обязала команды Усика и Фьюри достичь соглашения до 1 апреля