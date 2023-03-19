WBA обязала команды Усика и Фьюри достичь соглашения до 1 апреля
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика и Тайсона Фьюри подписать контракт на бой до 1 апреля.
Об этом сообщил президент WBA Джилберто Мендоса в социальных сетях. Если команды бойцов не договорятся, то ассоциация обяжет Усика провести защиту и подраться с Даниэлем Дюбуа.
Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF, Фьюри – WBC.
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