WBA обязала команды Усика и Фьюри достичь соглашения до 1 апреля

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала и подписать контракт на бой до 1 апреля.

Об этом сообщил президент WBA Джилберто Мендоса в социальных сетях. Если команды бойцов не договорятся, то ассоциация обяжет Усика провести защиту и подраться с .

Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF, Фьюри – WBC.

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