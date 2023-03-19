WBA обязала команды Усика и Фьюри достичь соглашения до 1 апреля

Теги WBA тяжелый вес Джилберто Хесус Мендоса Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Даниэль Дюбуа Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика и Тайсона Фьюри подписать контракт на бой до 1 апреля.

Об этом сообщил президент WBA Джилберто Мендоса в социальных сетях. Если команды бойцов не договорятся, то ассоциация обяжет Усика провести защиту и подраться с Даниэлем Дюбуа.

Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF, Фьюри – WBC.

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1 комментарий

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Mikas7
накажи Сашок этого трепача вопреки всему )
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