Эдвардс и Ковингтон могут подраться в Лондоне в июле 2023 года (Sports Illustrated)
UFC разрабатывает титульного боя в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.
В UFC довольны итогами турнира UFC 286, поэтому хотят как можно скорее вернуться в Лондон с очередным номерным турниром.
По информации Sports Illustrated, поединок между Эдвардсом и Ковингтоном может возглавить турнир UFC 291, который пройдет 22 июля в столице Великобритании.
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