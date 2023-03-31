Эдвардс и Ковингтон могут подраться в Лондоне в июле 2023 года (Sports Illustrated)

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс UFC 286 UFC 291 Бокс/MMA/UFC

UFC разрабатывает титульного боя в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

В UFC довольны итогами турнира UFC 286, поэтому хотят как можно скорее вернуться в Лондон с очередным номерным турниром.

По информации Sports Illustrated, поединок между Эдвардсом и Ковингтоном может возглавить турнир UFC 291, который пройдет 22 июля в столице Великобритании.

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4 комментария

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Никола Тесла
Ответ Light Yagami
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Я тоже про Миннесоту сначала подумал)))
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Dmitry Tendersfm
Ну имхо это будет не самый веселый и зрелищный бой, хотя...
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Alexandr Tarakanoff
Подраться могу я с охранником в клубе. Ну или люлей выхватить. Бойцы проведут бой, поединок или что-то в этом духе. Не могу понять душню я или нет, но чет в глаза бросилось.
+3
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Light Yagami
Эта новость хорошо бы смотрелась в баскетбольном разделе
+1
0
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