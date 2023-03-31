Эдвардс и Ковингтон могут подраться в Лондоне в июле 2023 года (Sports Illustrated)

разрабатывает титульного боя в полусреднем весе между и .

В UFC довольны итогами турнира UFC 286, поэтому хотят как можно скорее вернуться в Лондон с очередным номерным турниром.

По информации Sports Illustrated, поединок между Эдвардсом и Ковингтоном может возглавить турнир UFC 291, который пройдет 22 июля в столице Великобритании.

Масвидаль – о титульнике для Ковингтона: «Чемпион по вызову полиции, эта сука-членососка, этот ссыкливый засранец»

Мухаммад – о Ковингтоне: «Он извинится, как Лобов перед Хабибом»