Мухаммад – о Ковингтоне: «Он извинится, как Лобов перед Хабибом»

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад отреагировал на угрозы в адрес комментатора Джона Аника.

«Я хочу приехать в Майами и заставить Колби извиниться перед Джоном Аником. Прямо как Хабиб, когда он подошел к Артему [Лобову] и дал ему пощечину», – сказал Мухаммад.

Ранее Ковингтон раскритиковал Аника за дружбу с Белалом Мухаммадом и заявил, что способен оставить его детей сиротами.

Ковингтон – комментатору Джону Анику: «Могу сделать так, что твои дети будут расти без отца, ублюдок»

Белал Мухаммад проведет подготовку к следующему бою в Дагестане