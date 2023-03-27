Мухаммад – о Ковингтоне: «Он извинится, как Лобов перед Хабибом»
Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад отреагировал на угрозы Колби Ковингтона в адрес комментатора Джона Аника.
«Я хочу приехать в Майами и заставить Колби извиниться перед Джоном Аником. Прямо как Хабиб, когда он подошел к Артему [Лобову] и дал ему пощечину», – сказал Мухаммад.
Ранее Ковингтон раскритиковал Аника за дружбу с Белалом Мухаммадом и заявил, что способен оставить его детей сиротами.
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помню, как вани в комментах защищали честь чикена и его «друга», мол, чикен ради друга даже готов сесть когда напал на автобус, зная, что секьюрити разнимут. а потом унизительно стучал как девочка в октагоне и кинул лучшего друга на бабки