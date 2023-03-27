Мухаммад – о Ковингтоне: «Он извинится, как Лобов перед Хабибом»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Артем Лобов Колби Ковингтон Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад отреагировал на угрозы Колби Ковингтона в адрес комментатора Джона Аника.

«Я хочу приехать в Майами и заставить Колби извиниться перед Джоном Аником. Прямо как Хабиб, когда он подошел к Артему [Лобову] и дал ему пощечину», – сказал Мухаммад.

Ранее Ковингтон раскритиковал Аника за дружбу с Белалом Мухаммадом и заявил, что способен оставить его детей сиротами.

Ковингтон – комментатору Джону Анику: «Могу сделать так, что твои дети будут расти без отца, ублюдок»

Белал Мухаммад проведет подготовку к следующему бою в Дагестане

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8 комментариев

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Wiley Fox
Хабиб не подошёл к Лобову

Его поднесли рабы из его джакузи
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Kanan Jarrus
Ответ Freddy Durst
Толпу собрал уже?
чтобы напасть на мигранта-дворника из таджикистана?
0
-1
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Чигорин
Ответ Владимир Владимир
Это когда он толпой напал?
Он - нет... намёк на кавказскую традицию ..:)
+1
-1
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Kanan Jarrus
ахахаха колба и лобов кумиры ванек 😅
помню, как вани в комментах защищали честь чикена и его «друга», мол, чикен ради друга даже готов сесть когда напал на автобус, зная, что секьюрити разнимут. а потом унизительно стучал как девочка в октагоне и кинул лучшего друга на бабки
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-4
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Kurt
Нормально, раскрутка пошла. Псевдохабиб и псевдоконор в деле.
+4
-1
+3
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Vgbndjj
Джакузи маленькое, желающих много, Белал суетится за место
+5
-3
+2
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Freddy Durst
Толпу собрал уже?
+12
-4
+8
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Владимир Владимир
Это когда он толпой напал?
+17
-6
+11
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