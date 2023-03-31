Алекс Перейра подстригся под Чака Лидделла: «Я готов»

Чемпион UFC в среднем весе изменил имидж.

Ранее бразилец коротко стригся и не имел растительности на лице. Теперь он выбрил ирокез на голове и оставил на лице эспаньолку, повторив образ легенды ММА Чака Лидделла.

«Я готов», – подписал фото Перейра, отметив аккаунт Лидделла.

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Масвидаль раскритиковал Чимаева за вызов Перейре: «Ты кто нахрен такой? Ты не можешь сделать вес. Сначала работай, а потом болтай»