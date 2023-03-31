Алекс Перейра подстригся под Чака Лидделла: «Я готов»
Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра изменил имидж.
Ранее бразилец коротко стригся и не имел растительности на лице. Теперь он выбрил ирокез на голове и оставил на лице эспаньолку, повторив образ легенды ММА Чака Лидделла.
«Я готов», – подписал фото Перейра, отметив аккаунт Лидделла.
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