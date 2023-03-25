Тейшейра дал Перейре совет перед реваншем с Адесаньей: «Нужно быть более бдительным, Иззи очень быстр»

Бывший чемпион в полутяжелом весе , входящий в тренерский штаб , дал совет чемпиону в среднем весе перед реваншем с Исраэлем Адесаньей.

«Он знает, как мы выиграли последний бой – он слишком медлил, прежде чем нажать на курок.

В этом бою ему просто нужно быть более бдительным, потому что Иззи очень быстр. Он много двигается, и это то, над чем мы работали.

Быть начеку, быть сосредоточенным и, когда появится возможность, просто довести бой до конца. Он – финишер и может закончить бой в любую секунду.

Алекс мощный. Он бьет очень сильно, и ему просто нужно больше давить и добиваться своего, как он это сделал в пятом раунде.

Конечно, он знает, что не стоит сходить с ума и пытаться закончить бой в первом раунде. Но нужно быть более бдительным», – сказал Тейшейра.

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