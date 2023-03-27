Тейшейра – о Перейре: «Алекс поднимется в тяжелый вес»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC Гловер Тейшейра, входящий в тренерский штаб Алекса Перейры, рассказал о планах чемпиона в среднем весе на будущее.

«Поднимется ли Алекс в другую весовую категорию? Думаю, что да. Однажды это произойдет. Только посмотрите на него. Он может драться в любом дивизионе. В тяжелом весе, в полутяжелом – он большой парень.

Рано или поздно Алекс захочет подняться в другой вес, он слишком много гоняет. В тяжелом дивизионе его ждут большие бои», – сказал Тейшейра.

Тейшейра дал Перейре совет перед реваншем с Адесаньей: «Нужно быть более бдительным, Иззи очень быстр»

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3 комментария

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Val Smith
Если Иззи поднимется и станет чемпионом...
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Андрей Макаров
Может и поднимется в полутяжи для боя за пояс, начинать все заново он точно не будет, по сути свою цель в ЮФС он уже выполнил, либо закончит либо назад в Глори
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Вася Енотов
Да можно уже после реванша с Изи подниматься. Мне кажется весогонка ему дается не очень легко. В прошлом бою он выглядел очень изможденным
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