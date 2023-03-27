Тейшейра – о Перейре: «Алекс поднимется в тяжелый вес»

Бывший чемпион UFC Гловер Тейшейра, входящий в тренерский штаб , рассказал о планах чемпиона в среднем весе на будущее.

«Поднимется ли Алекс в другую весовую категорию? Думаю, что да. Однажды это произойдет. Только посмотрите на него. Он может драться в любом дивизионе. В тяжелом весе, в полутяжелом – он большой парень.

Рано или поздно Алекс захочет подняться в другой вес, он слишком много гоняет. В тяжелом дивизионе его ждут большие бои», – сказал Тейшейра.

Тейшейра дал Перейре совет перед реваншем с Адесаньей: «Нужно быть более бдительным, Иззи очень быстр»