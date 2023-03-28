Масвидаль раскритиковал Чимаева за вызов Перейре: «Ты кто нахрен такой? Ты не можешь сделать вес. Сначала работай, а потом болтай»

Теги UFC Хорхе Масвидаль Хамзат Чимаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль резко отреагировал на желание Хамзата Чимаева сразиться за титул в среднем весе против Алекса Перейры.

«Я видел его комментарий, в котором он обращался к Перейре. Кто ты нахрен такой? Алекс – чемпион мира, а ты не побил никого из топ-15. Убирайся нахрен отсюда в средний вес.

Встань, ##### [блин], как все мы: надень шлем, возьми в рот капу и работай... Ты не можешь провалить весогонку на 4 кг и претендовать на титул... Иди, работай, а потом болтай», – сказал Масвидаль.

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6 комментариев

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Кирилл Конопельченко
Прошептала мышка с крысиными поступками
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Sobachkin
Ответ lexx_sharingan
Ну Хорхе то дважды титульник получал заслуженно, перебив хотя бы топ-5 дивизиона, или нет? Забавно конечно, когда предъявляют за лишнюю болтовню в UFC такие вот персонажи с такими же аргументами. Чимаев тем временем, ни с кем не дерётся, и это проблема для его карьеры. А как начинал бодро.
Ген бородатой осторожности
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lexx_sharingan
Ну Хорхе то дважды титульник получал заслуженно, перебив хотя бы топ-5 дивизиона, или нет?
Забавно конечно, когда предъявляют за лишнюю болтовню в UFC такие вот персонажи с такими же аргументами.
Чимаев тем временем, ни с кем не дерётся, и это проблема для его карьеры. А как начинал бодро.
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Комнатный Герой💪
Ответ Tpy6kaMerlina
Надо читать голосом перевода фильмов из 90-х 😂
«Убл%док, мать твою, а ну, иди сюда, говно собачье, а? Сдуру решил ко мне лезть, ты? Засранец вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть — я тебя сам трахну, убл%док, онанист чёртов, будь ты проклят! ... Гаврилов наше детство скрашивал как мог
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Tpy6kaMerlina
Надо читать голосом перевода фильмов из 90-х 😂
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artem klishin
может, потому что он суперзвезда
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