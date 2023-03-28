Масвидаль раскритиковал Чимаева за вызов Перейре: «Ты кто нахрен такой? Ты не можешь сделать вес. Сначала работай, а потом болтай»

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль резко отреагировал на желание сразиться за титул в среднем весе против .

«Я видел его комментарий, в котором он обращался к Перейре. Кто ты нахрен такой? Алекс – чемпион мира, а ты не побил никого из топ-15. Убирайся нахрен отсюда в средний вес.

Встань, ##### [блин], как все мы: надень шлем, возьми в рот капу и работай... Ты не можешь провалить весогонку на 4 кг и претендовать на титул... Иди, работай, а потом болтай», – сказал Масвидаль.

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