Джастин Гейджи: «Думаю, что вырублю Махачева»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Джастин Гейджи прокомментировал возможный поединок с чемпионом организации Исламом Махачевым.

«Махачев – сложный соперник для любого. Неспроста он чемпион. Чтобы победить его, мне придется провести идеальный бой. Действовать так, как у меня получалось действовать в поединке с Тони Фергюсоном, когда я контролировал дистанцию и наносил урон.

Конечно, многое будет зависеть от борьбы. Я не стану лучше Махачева в этом аспекте, но могу сфокусироваться на выносливости. Думаю, что вырублю его. Я способен нокаутировать любого», – сказал Гейджи.

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2 комментария

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z3yjyzh29x
Ответ gosha7202@mail.ru
Думаю, треугольник
Ахахахха
0
0
0
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gosha7202@mail.ru
Думаю, треугольник
+4
0
+4
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