Джастин Гейджи: «Думаю, что вырублю Махачева»

Топовый легковес UFC Джастин Гейджи прокомментировал возможный поединок с чемпионом организации .

«Махачев – сложный соперник для любого. Неспроста он чемпион. Чтобы победить его, мне придется провести идеальный бой. Действовать так, как у меня получалось действовать в поединке с Тони Фергюсоном, когда я контролировал дистанцию и наносил урон.

Конечно, многое будет зависеть от борьбы. Я не стану лучше Махачева в этом аспекте, но могу сфокусироваться на выносливости. Думаю, что вырублю его. Я способен нокаутировать любого», – сказал Гейджи.

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