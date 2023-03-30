Гейджи – о следующем сопернике: «Либо Порье, либо проигравший в паре Оливейра – Дариуш»

Топовый легковес UFC рассказал, с кем может сразиться в следующем поединке.

«Я еще не начинал никаких переговоров. Они [UFC] сейчас очень заняты. Но я думаю, что очевидный соперник для меня – Дастин Порье. Я не знаю, когда именно этот поединок состоится, но он точно будет организован. Это логично.

Победитель боя между [Чарльзом] Оливейрой и [Бенеилом] Дариушем будет драться с Исламом Махачевым за титул. Я проведу поединок либо с Порье, либо с проигравшим в паре Оливейра – Дариуш. Других вариантов я не вижу», – сказал Гейджи.

На турнире UFC 286 Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева решением большинства судей.

Порье согласен драться с Гейджи: «Погнали»

Гейджи – о следующем бое: «Хотел бы подраться с Порье»