Гейджи – о следующем сопернике: «Либо Порье, либо проигравший в паре Оливейра – Дариуш»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Джастин Гейджи рассказал, с кем может сразиться в следующем поединке.

«Я еще не начинал никаких переговоров. Они [UFC] сейчас очень заняты. Но я думаю, что очевидный соперник для меня – Дастин Порье. Я не знаю, когда именно этот поединок состоится, но он точно будет организован. Это логично.

Победитель боя между [Чарльзом] Оливейрой и [Бенеилом] Дариушем будет драться с Исламом Махачевым за титул. Я проведу поединок либо с Порье, либо с проигравшим в паре Оливейра – Дариуш. Других вариантов я не вижу», – сказал Гейджи.

На турнире UFC 286 Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева решением большинства судей.

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3 комментария

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Yavich
В итоге как обычно, один из них выйдет на титульник через чистых ударников, и отлетит за раунд от удушающего.
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Артем
Первый бой был отличный, нужен второй, еще раз посмотрим, чья держалка лучше, и желательно мейн-ивент 5 раундов, конечно
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Wellik11
Порье, пожалуйста
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