Хабиб выложил фото с Махачевым и Тухуговым: «Неожиданно хороший кофе был»

Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Зубайра Тухугов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в соцсетях.

Экс-лидер рейтинга P4P поделился с подписчиками фотографией с Исламом Махачевым и Зубайрой Тухуговым.

«Неожиданно хороший кофе был, и очки не мои были», – подписал фото Хабиб.

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8 комментариев

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Мага осторожный
Как всегда у Хубиба подпись фото с глубоким смыслом
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leppyanen
Он и в туалет в очках ходит или у них там в кафе просто солнце слишком яркое?
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MishaFCZ
Хабиб набрал))
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Егор Крид58
фото архивное? ведь у мусульман, сейчас месяц Рамадан.
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mister1
Ответ Ебздрогыч
Кофе - это он
😂😂👍
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Tpy6kaMerlina
300+
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VyacheslavLoveDi
Хороший тогда уж уцы
+1
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Ебздрогыч
Кофе - это он
+5
-3
+2
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