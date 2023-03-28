Хабиб выложил фото с Махачевым и Тухуговым: «Неожиданно хороший кофе был»

Бывший чемпион в легком весе опубликовал новый пост в соцсетях.

Экс-лидер рейтинга P4P поделился с подписчиками фотографией с и .

«Неожиданно хороший кофе был, и очки не мои были», – подписал фото Хабиб.

Хабиб не планирует продавать промоушен Eagle FC. Проведение турниров поставлено на паузу

Колби уверен в победе над Хабибом: «Я бы остановил его тейкдауны, разбил лицо и не устал»