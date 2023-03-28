Хабиб выложил фото с Махачевым и Тухуговым: «Неожиданно хороший кофе был»
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в соцсетях.
Экс-лидер рейтинга P4P поделился с подписчиками фотографией с Исламом Махачевым и Зубайрой Тухуговым.
«Неожиданно хороший кофе был, и очки не мои были», – подписал фото Хабиб.
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