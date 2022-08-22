Джастин Гейджи: «Махачев не будет доминировать над Оливейрой»

Легковес UFC Джастин Гейджи поделился ожиданиями от боя за вакантный титул между и .

«Я на сто процентов уверен, что Ислам не будет доминировать над Чарльзом, вот и все. Не знаю, как это объяснить, но я просто это чувствую. Это будет отличный бой. Хотел бы я быть там, и чтобы этот бой состоялся не в Абу-Даби.

Я думаю, что Чарльз будет идти вперед. Ислам попытается его остановить и возможно добьется успеха. Махачев может добиться успеха в определенных моментах, но я не вижу, чтобы он утомил Оливейру.

Даже если Ислам будет выглядеть предпочтительней в первых двух раундах, я не вижу, чтобы Чарльз был измотан. Оливейра будет вести бой так, как ему нужно», – считает Гейджи.

Бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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