Джастин Гейджи: «Надеюсь, Оливейра сможет побить Махачева»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе дал прогноз на бой между и Исламом Махачевым.

«У Оливейры есть навыки, чтобы защититься от сабмишенов Махачева. Но даже так его спина, скорее всего, будет прижата к канвасу в течение трех или более раундов, и Махачев выиграет судейским решением.

Именно такого расклада ждут многие, кто хоть чуть-чуть разбирается в ММА.

Но если вы пересмотрите недавний бой Камару Усмана с Леоном Эдвардсом, то поймете, что это самый лучший спорт в мире, ведь тут может произойти все что угодно в любой момент.

Я с нетерпением жду этот бой. Надеюсь, Оливейра сможет остаться в стойке и побить Махачева. Было бы круто это увидеть. Посмотрим, что будет», – сказал Гейджи.

Бой за вакантный титул в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на 280 в Абу-Даби.

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