Джастин Гейджи: «Бой Махачева и Оливейры может быть экстремально скучным»

Легковес UFC Джастин Гейджи поделился ожиданиями от боя между и .

«Бой может быть потрясающим, но может быть и экстремально скучным. Махачев, скорее всего, победит решением, но от Оливейры я жду зрелища.

Я думаю, что тот, кто будет висеть на задней ноге, тот и проиграет. Но я не вижу, чтобы Махачев отступал, и Чарльз возьмет на себя обязательства в атаке. Может ли Махачев бросить Оливейру? Это, наверное, самый важный вопрос», – сказал Гейджи.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Хавьер Мендес – об ударке Махачева: «Она намного лучше, чем у Хабиба»

Майкл Чендлер: «Хочу стать парнем, который остановит шумиху вокруг Махачева»