Хасбик станет гостем нового выпуска «Что было дальше?» (Mash)

Теги интернет соцсети Хасбик Бокс/MMA/UFC

В апреле выйдет первый за год выпуск шоу «Что было дальше?», гостями которого станут комик Богдан Лисевский и видеоблогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик.

Шоу «Что было дальше?» не выходило с зимы 2022 года.

Как сообщает Mash, рестарт шоу произойдет в VK. Ведущими проекта остались комики Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Илья Макаров, Эмир Кашоков и Алексей Щербаков.

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20 комментариев

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Montreal
Т. Е пацаны решили отмолчатся от того что сейчас происходит к примеру в Бахмуте мда мда мда ….
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mamin-brodyaga-papin-sympotyaga
самый спортивный сайт в мире в своём репертуаре
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Николай Зеленкин
Игнорируйте новость, не пишите комменты. Только так можно не поднимать трафик вот таких новостей в два абзаца без связи со спортом. Вячеславу должно быть стыдно.
Хорошо, не будем писать комменты. Я не буду точно, игнорирую новость!
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Kanan Jarrus
хаслика знают во всем мире, остальные это кто вообще
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Arthas M
Ответ Гекдениз Кардениз
ну там есть быдло юмор иногда есть и норм в основном от Тамби , т.к он не матерится
Там только Тамби реально и юморит,остальные тупо кричат))
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Kamoliddin Dadoboev
Sport.sru
+1
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Prokuror Prokurorov
Если ведущие не задут ему вопрос: "Кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь?", можно не смореть.
+3
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Alexandr Tarakanoff
А че не в закрепе? Важнее спортивных новостей сегодня уже не будет.
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filippa
кае прставить минус ? отписаться ? и убрать это фикилии отсюда?
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dreamstep
Сложно понять что Хасбик говорит, а учитывая что он сам не будет понимать что говорят ведущие, намечается какой-то кринж.
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achvanov
СПОРТ cpy
+1
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Ussaev M
переименуйте на чзх
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Yndestad
Ставлю сотку, что драться полезет)
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Мага осторожный
Для людей с низким IQ, будет весьма интересно
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Ден Ден
Наконец-то основная спортивная новость субботы подъехала
+8
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Isa Babaev
Прикольно будет посмотреть
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-2
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Гекдениз Кардениз
Ответ Ola BP
Я хз как можно смеяться с ЧБД.
ну там есть быдло юмор иногда есть и норм в основном от Тамби , т.к он не матерится
+14
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mar41k
Теги Хасбик Бокс/MMA/UFC
+9
0
+9
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Николай Зеленкин
Игнорируйте новость, не пишите комменты. Только так можно не поднимать трафик вот таких новостей в два абзаца без связи со спортом. Вячеславу должно быть стыдно.
+34
-3
+31
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Ola BP
Я хз как можно смеяться с ЧБД.
+28
-10
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