Хасбик станет гостем нового выпуска «Что было дальше?» (Mash)

В апреле выйдет первый за год выпуск шоу «Что было дальше?», гостями которого станут комик Богдан Лисевский и видеоблогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик.

Шоу «Что было дальше?» не выходило с зимы 2022 года.

Как сообщает Mash, рестарт шоу произойдет в VK. Ведущими проекта остались комики Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Илья Макаров, Эмир Кашоков и Алексей Щербаков.

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