Премьера нового выпуска ЧБД состоится 1 апреля. В анонсе Хасбик ударил Тамби Масаева ногой

Теги интернет соцсети Хасбик Бокс/MMA/UFC

1 апреля состоится премьера нового выпуска шоу «Что было дальше?», гостем которого станет видеоблогер Хасбулла Магомедов.

Выпуск можно будет посмотреть на платформе VK. 

Шоу «Что было дальше?» не выходило более года. Ведущими проекта останутся Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Илья Макаров, Эмир Кашоков и Алексей Щербаков.

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4 комментария

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Дмитрий
Потешный карлик из российской кунсткамеры ударил клоуна ногой. Спортс делает новость в разделе бокс/мма. Это же презрение к читателю, нет?
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Kobra Kobra
Да там больше сам Хасбик пострадал 😂
+1
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Александр Колосов
Ответ Bashibuzuck
Надеюсь Тамби ответил😁
Ага, сел на него😂
+4
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+3
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Bashibuzuck
Надеюсь Тамби ответил😁
+2
-3
-1
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