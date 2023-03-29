Премьера нового выпуска ЧБД состоится 1 апреля. В анонсе Хасбик ударил Тамби Масаева ногой

1 апреля состоится премьера нового выпуска шоу «Что было дальше?», гостем которого станет видеоблогер Хасбулла Магомедов.

Выпуск можно будет посмотреть на платформе VK.

Шоу «Что было дальше?» не выходило более года. Ведущими проекта останутся Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Илья Макаров, Эмир Кашоков и Алексей Щербаков.

Хасбик – об Абдурозике: «Просто он там с индийскими женщинами поет, ходит и танцует с телками»

Шон Стриклэнд: «Хасбик когда-нибудь трахал телку?»