Хрюнов: «Есть решение «черного братства», чтобы чернокожие не ездили в Россию»

Теги Владимир Хрюнов Кевин Джонсон Боб Сапп Политика бокс Бокс/MMA/UFC

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о запрете афроамериканцам посещать Россию.

«В последнее время я помогал Джонсону (и тратил на это деньги) получить американский паспорт. У него был суд в США, алименты, но паспорт удалось вернуть, и поверьте, это нелегкое дело, потому что есть решение «черного братства», чтобы чернокожие американцы не ездили в Россию.

После истории с баскетболисткой вы не заметите здесь никого. И Кевин Джонсон, когда увидел наше предложение, тоже получал звонки. Боб Сапп по этой причине не захотел ехать. Он мне показал письмо из госдепартамента США, что не рекомендуют ехать и не могут гарантировать безопасность», – сказал Хрюнов.

«По понятиям они мои». Хрюнов рассказал, как не вернул часы Майка Тайсона

Владимир Хрюнов: «Один человек из США написал мне: кто контролирует Емельяненко и Дацика, тот контролирует мировые единоборства»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andreir888
Мужик до сих пор живёт 90-ми...Хотя, стоп! Похоже, в определённом смысле они возвращаются. К сожалению((
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Уайт
Срочно сообщите Хрюнову и его чёрному братству, что фан-айди гарантирует безопасность в России. У баскетболистки не было фан-айди - вот она и встряла.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temirlahn
Да тут не то что чернокожие, а обычнокожие не особо хотят в РФ(((
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мага осторожный
Просто никто не хочет участвовать в клоунаде Хрюнова
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий