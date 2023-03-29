Хрюнов: «Есть решение «черного братства», чтобы чернокожие не ездили в Россию»

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о запрете афроамериканцам посещать Россию.

«В последнее время я помогал Джонсону (и тратил на это деньги) получить американский паспорт. У него был суд в США, алименты, но паспорт удалось вернуть, и поверьте, это нелегкое дело, потому что есть решение «черного братства», чтобы чернокожие американцы не ездили в Россию.

После истории с баскетболисткой вы не заметите здесь никого. И Кевин Джонсон, когда увидел наше предложение, тоже получал звонки. Боб Сапп по этой причине не захотел ехать. Он мне показал письмо из госдепартамента США, что не рекомендуют ехать и не могут гарантировать безопасность», – сказал Хрюнов.

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