Хрюнов анонсировал бой Александра Емельяненко по боксу: «Та пауза, которую он взял, цитирую Сашу: «Позволила себя проявить всяким шакалам»

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что боец MMA Александр Емельяненко проведет бой по боксу в июне.

«Емельяненко, конечно, будет драться. Он в блестящей форме, на следующей неделе планируется его пресс-конференция, мы уже собираем вопросы. В ситуации с Александром Емельяненко любое его слово – это главная новость в российских единоборствах.

Та пауза, которую он взял, цитирую Сашу: «Позволила себя проявить всяким шакалам». То есть недоброжелателям, которые хотят погреть руки на его якобы неспортивном образе жизни. Мы с ним виделись вчера, план такой: Александр в июне проведет бой по правилам бокса, вывеска будет очень громкой», – сказал Хрюнов.

В сентябре-2022 Емельяненко за 13 секунд проиграл в боксерском поединке Вячеславу Дацику.

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