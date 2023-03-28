Владимир Хрюнов: «Один человек из США написал мне: у кого на борту Емельяненко и Дацика, тот контролирует мировые единоборства»

Российский промоутер считает, что и помогут России стать лидером в мировой индустрии единоборств.

«Один человек из США написал мне: кто контролирует или имеет на борту Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика, тот контролирует мировые единоборства.

Я думаю, это все вырвется как океан. Сейчас новое время: русские мужики будут диктовать, что делать дальше», – сказал Хрюнов.

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