Владимир Хрюнов: «Один человек из США написал мне: у кого на борту Емельяненко и Дацика, тот контролирует мировые единоборства»
Российский промоутер Владимир Хрюнов считает, что Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко помогут России стать лидером в мировой индустрии единоборств.
«Один человек из США написал мне: кто контролирует или имеет на борту Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика, тот контролирует мировые единоборства.
Я думаю, это все вырвется как океан. Сейчас новое время: русские мужики будут диктовать, что делать дальше», – сказал Хрюнов.
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