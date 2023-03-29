«По понятиям они мои». Хрюнов рассказал, как не вернул часы Майка Тайсона

Российский промоутер рассказал, как в его коллекцию попали именные часы .

«Это часы, которые я для начала взял померить, они в единственном экземпляре и были на руке Майка Тайсона. Когда он мне их отдал, я сказал, что я у него их украл.

Ко мне потом подошел его друг, Буги, который сидел в тюрьме вместо него. Стал говорить: «Ты знаешь, получается по понятиям…». Я сказал, что если он мне их отдал добровольно, значит часы уже мои. По понятиям они мои. И я решаю, возвращать или нет. Но так как они одни, мне они нужнее. Он начал говорить, что на часах золотые стрелки, а я сказал, что я и есть золото.

Это были две уникальные недели с Майком Тайсоном, когда он отмечал свое 50‑летие, я был единственным гостем», – сказал Хрюнов.

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