«По понятиям они мои». Хрюнов рассказал, как не вернул часы Майка Тайсона

Теги Майк Тайсон Владимир Хрюнов бокс Бокс/MMA/UFC

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, как в его коллекцию попали именные часы Майка Тайсона.

«Это часы, которые я для начала взял померить, они в единственном экземпляре и были на руке Майка Тайсона. Когда он мне их отдал, я сказал, что я у него их украл.

Ко мне потом подошел его друг, Буги, который сидел в тюрьме вместо него. Стал говорить: «Ты знаешь, получается по понятиям…». Я сказал, что если он мне их отдал добровольно, значит часы уже мои. По понятиям они мои. И я решаю, возвращать или нет. Но так как они одни, мне они нужнее. Он начал говорить, что на часах золотые стрелки, а я сказал, что я и есть золото.

Это были две уникальные недели с Майком Тайсоном, когда он отмечал свое 50‑летие, я был единственным гостем», – сказал Хрюнов.

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30 комментариев

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Hollywood Hogan
Понятия - это попытка легитимизации права сильного кошмарить слабых)
Когда домушник или карманник воруют - им же не "отдавали"? А по понятиям всё равно они молодцы - добыли...
В общем, сплошные ментальные упражнения, чтобы заглушить чувство неправоты, которое глубоко сидит даже у самого отъявленного вора.
Вор должен сидеть в тюрьме.
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ZamoRano
Ответ filippa
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Дай мени Литву!!!🤣🤣🤣
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Дмитрий Джи
Ответ Александр Колосов
Почему этот человек ещё не в ГосДуме? Его понятия идеально соответствуют идеологии наших депутатов
как влитой
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Итить
Во, быдлятина)
+1
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stoudemire
тот случай когда Майку реально надо было прописать этому черту в бубен)
+2
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Bosniec
Таких в тюрьме уважаемые арестанты назвали бы чертом
+2
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Boris Volodin
По таким же понятиям пилятся налоги. Сами же заплатили...
+3
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sanzaevtsydenzhap@icloud.com
Детский сад!!!!! Есть понятие как частная собственность! Если взял померить! Это не значит он отдал!
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ДудьСдулся
Что это было?
+1
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FrankieWild
Пелевин отдыхает
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МИХАЛЫЧ
Хрюнов главный похоронщик который уничтожает бокс в стране
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Forza
История, конечно, жесть. Но ещё больший стыд, что Хрюнов этим гордится, видимо. В РФ там АУЕ эстетика запрещена вроде, не?
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dedpihto59
Взял померить, потом часы так понравились, что решил обратно не отдавать, ведь он же сам мне их отдал, так что Майк терпила по всем понятиям🤘‼️😀
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a-fon
Жизнь замечательных людей
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KMR
Болтун это,а не промоутер. Он полгода бой Загитовой организовать не может.
+2
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fd6gtd8k77
Страшно жить в стране, где всё не по закону, а по понятиям
+6
-1
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CaSpeR-13
Адекватный человек мог такое сказать?
+3
0
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filippa
Ответ weiss
ну хотя бы не попрошайничал, а просто взял
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filippa
Ответ DAVID19-91
То есть ему дали чужое померить и он его не вернул ? Это называется воровство , разве нет?🤣 Какие на фиг понятия
отжал.гопстоп. как хочешь так и называй!
+4
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mister1
Ответ Александр Колосов
Если бы Тайсон реально хотел вернуть обратно эти часы, размотал бы этого Хрюнова с одного-двух ударов без всяких понятий и забрал бы. Видимо решил, что просто подарил фанату сувенир.
😂😂😂👍
+1
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Александр Колосов
Если бы Тайсон реально хотел вернуть обратно эти часы, размотал бы этого Хрюнова с одного-двух ударов без всяких понятий и забрал бы. Видимо решил, что просто подарил фанату сувенир.
+7
-1
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weiss
Ответ nnn4404
типичный представитель русского золотого генофонда
ну хотя бы не попрошайничал, а просто взял
+4
-4
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Александр Колосов
Почему этот человек ещё не в ГосДуме? Его понятия идеально соответствуют идеологии наших депутатов
+5
-1
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Нету Нету
Хрюкал и забрал у самого Тайсона
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ComradeLeon
Ну а дальше Хрюню развальцевали по всем понятиям?
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