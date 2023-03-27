Хрюнов – о бое Дацика и Джонсона: «Предсказываю кровавое сражение»

Российский промоутер дал прогноз на поединок между и Кевином Джонсоном.

«У Дацика очень тяжелый бой. Легкой прогулки с Кевином Джонсоном не будет. Например, я предсказываю кровавое сражение.

В предстоящем поединке фаворитом считаю, конечно, Кевина Джонсона. Он 25 лет занимается боксом. На стороне Славы мужество и везение», – сказал Хрюнов.

Дацик и Джонсон подерутся 31 марта в Москве. Россиянин в последнем поединке выиграл у Жеронимо Дос Сантоса техническим нокаутом в первом раунде.

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