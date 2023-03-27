Хрюнов – о бое Дацика и Джонсона: «Предсказываю кровавое сражение»

Теги Владимир Хрюнов тяжелый вес Вячеслав Дацик бокс Бокс/MMA/UFC

Российский промоутер Владимир Хрюнов дал прогноз на поединок между Вячеславом Дациком и Кевином Джонсоном.

«У Дацика очень тяжелый бой. Легкой прогулки с Кевином Джонсоном не будет. Например, я предсказываю кровавое сражение.

В предстоящем поединке фаворитом считаю, конечно, Кевина Джонсона. Он 25 лет занимается боксом. На стороне Славы мужество и везение», – сказал Хрюнов.

Дацик и Джонсон подерутся 31 марта в Москве. Россиянин в последнем поединке выиграл у Жеронимо Дос Сантоса техническим нокаутом в первом раунде.

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2 комментария

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Борис _____
Дацик уже по два боя в неделю проводит. Как будто предвыборную кампанию начинает - не сходит с экранов телевизоров)
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Kanan Jarrus
блин, подумал этот фрик с мышонком подерется
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